Karacabey'de batan gemide bulunan cesedin sahibi tespit edildi - Son Dakika
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Karacabey'de batan gemide bulunan cesedin sahibi tespit edildi

Karacabey\'de batan gemide bulunan cesedin sahibi tespit edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan Batuhan A isimli kargo gemisinin mürettebatından birine ait ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin, 22 yaşındaki makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi.

26.04.2024 19:55
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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı bölgede bulunan cesedin 22 yaşındaki makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin bulunduğu bölgede, 2 gün önce deniz yüzeyinde ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız beden denizden çıkarıldı. Cesedin, batan Batuhan A. isimli geminin kayıp olan 2 mürettebatından birine ait olduğu düşünülürken, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemler sonucunda cesedin 22 yaşındaki makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de batan gemide bulunan cesedin sahibi tespit edildi - Son Dakika

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