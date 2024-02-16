Karacabey'de Durdurulan Araç Çalıntı Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karacabey'de Durdurulan Araç Çalıntı Çıktı

Karacabey\'de Durdurulan Araç Çalıntı Çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan aracın çalıntı kaydı ile arandığı belirlendi. Araçta yapılan aramada ise bir tabanca, şarjör, fişek, metamfetamin ve kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

16.02.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan aracın çalıntı kaydı ile arandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan aracın, yapılan sorgu neticesinde çalıntı kaydı ile arandığı belirlendi. Asayiş Büro Amirliği Ekipleri'nin Hamidiye Mahallesi Alkollü mekanlar civarında durdurdukları aracın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı tespit edilerek araç yediemin otoparka çektirildi.

Araçta bulunan S.G.'nin (23) üzerinden tabanca ve şarjöre basılı 1 adet fişek ele geçirildi. Yine araçta bulunan M. K.'nın (29) üzerinden ağırlığı 0.90 gram olan metamfetamin maddesi, araç sürücüsü olan K.D.'nin (35) üzerinden ise ağırlığı 0.50 gram olan kenevir tohumu ele geçirildi.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de Durdurulan Araç Çalıntı Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 09:53:22. #1.12#
SON DAKİKA: Karacabey'de Durdurulan Araç Çalıntı Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement