Karacabey'de Evde Yangın - Son Dakika
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Karacabey'de Evde Yangın

Karacabey\'de Evde Yangın
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın, alevlerin tüm evi sarmasıyla paniğe neden oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ev alevlere teslim olurken, yangın anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ev alev alev yanarken, yangın sırasında yükselen alevler ve duman çevrede paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın anları ise çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Karacabey, Bakırköy, 3. Sayfa, Olaylar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karacabey'de Evde Yangın - Son Dakika

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