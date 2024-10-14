Karacabey'de Kayıp Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Karacabey'de Kayıp Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Karacabey\'de Kayıp Adamın Cansız Bedeni Bulundu

68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'nun cansız bedeni, bir hafta sonra yol kenarında bulundu.

14.10.2024 10:01
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hafta önce kaybolan 68 yaşındaki adamın cansız bedeni, yol kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu, geçtiğimiz hafta perşembe günü ortadan kayboldu. Son olarak köy bakkalından çıkarken kameralara yansıyan Eroğlu'nun yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasının ardından AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri ve KUMDAK ekipleri arama çalışmaları başlattı. Toplam 54 kişilik ekip, 13 araç, 2 dron ve 3 köpekle Ovaesemen Mahallesi'nde bir hafta boyunca yaşlı adamı aradı. Sabaha karşı Karacabey yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri olay yerine gittiğinde, hareketsiz yatan kişinin bir haftadır aranan Nur Cemil Eroğlu olduğunu belirledi. Yaşlı adamın trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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