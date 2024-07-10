Karacabey'de Operasyonlar Sonucunda 385 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Karacabey'de Operasyonlar Sonucunda 385 Kişi Tutuklandı

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 6 ay süren yoğun çalışmaları sonucunda, asayiş olaylarında yüzde 55,7'lik azalma yaşanırken, suçları aydınlatma oranı yüzde 63.7'den yüzde 86.9'a yükseldi. 1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihleri arasında ise kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 19'luk azalma yaşandı ve aydınlatma oranı yüzde 97.5'e ulaştı. Ayrıca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 385 kişi tutuklandı ve çeşitli suçlardan ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar da bulundu.

10.07.2024 12:16
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Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda yakalanan 385 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 6 aydır yapmış olduğu yoğun çalışmalar neticesinde, Karacabey'de asayiş olaylarında bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre yüzde 55,7'lik azalma yaşanırken, suçları aydınlatma oranı ise yüzde 63.7'den yüzde 86.9'a ulaştı.

1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihleri arasında, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 19'luk azalma yaşanırken, aydınlatma oranı ise 96,9'dan yüzde 97,5'e ulaştı. Evden hırsızlık olaylarında ise yüzde 71'lik azalma yaşanırken, aydınlatma oranı ise yüzde 44.9'dan yüzde 70'e ulaştı. Motosiklet hırsızlığı olaylarında olay sayısı 70'ten 8'e düşerken, olay aydınlatma oranı ise yüzde 87,5'e yükseldi. Otodan hırsızlık olaylarında olay sayısı 31 olaydan 3'e düşerken aydınlatma oranı yüzde 38.7'den yüzde 66.7'ye yükseldi. Açıktan hırsızlık olayları 107 olaydan 21 olaya düşerek yüzde 80 azalış kaydederken, olay aydınlatma oranı ise yüzde 81'e yükseldi. Oto hırsızlığı olay sayısı 9'dan 3'e düşerken, yakalama oranı yüzde 100'e yükseldi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yılın ilk altı ayında yapılan operasyon ve çalışmalarda 88'i hırsızlık, 26'sı dolandırıcılık, 6'sı cinsel suçlar, 11 i yağma, 16'sı narkotik, 4 ü terör ve 234'ü diğer suçlardan olmak üzere toplamda 385 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 6'sı 10 yıl ve üzeri, 13'ü 5 ila 10 yıl arası ve 99'u ise 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslardı.

Yine yılın ilk altı ayında devam eden çalışmalarda 370 adet uyuşturucu hap, 369 gram esrar, 862 gram sentetik uyuşturucu, 125 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara, 387 adet bandrolsüz sigara paketi, 113 kg bandrolsüz kıyılmış tütün, 12 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 71 adet fişek ele geçirildi.

Trafik ile ilgili yapılan bilgilendirme çalışmaları neticesinde geçen yılın ilk altı ayında emniyet kemeri ihlal sayısı 574 iken, bu yılın ilk altı ayında yüzde 83 azalış kaydederek 97'ye geriledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de Operasyonlar Sonucunda 385 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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