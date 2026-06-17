Karacabey\'de Teller Yangın Çıkardı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şerare (kıvılcım) yapan elektrik telleri, buğday tarlasında yangına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi Yolağzı Mahallesi'nin kırsal kesiminde bulunan bir buğday tarlasında, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar (şerare) nedeniyle yangın çıktı. Olay paniğe yol açarken, köy muhtarı Mehmet Vural ve köy sakinlerinin durumu hızla fark edip hemen el birliğiyle müdahale etmeleri sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BURSA