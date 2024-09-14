Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Karacabey\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Karacabey'de düzenlenen operasyonda 427 gram bonzai ve silahlarla 1 kişi tutuklandı.

14.09.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Polis ekipleri bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Tuncay G. (48)'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan şüpheli Tuncay G.'nin Hamidiye Mahallesi Panayır Caddesi'nde bulunan ikametgahında arama yapıldı. Aramada 427 gram bonzai, 3 adet boş tabanca şarjörü, 19 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 31 adet pompalı tüfeğe ait dolu fişek, 1 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve 10 bin 740 TL para ele geçirildi. Ayrıca Tuncay G.'ye ait arabada yapılan aramada da 1 adet tabanca ve 7 adet dolu fişeğe el konuldu.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan Tuncay G. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Karacabey, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: “Gelip öcünü benden alsalardı“ Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: "Gelip öcünü benden alsalardı"
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:19:17. #1.13#
SON DAKİKA: Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement