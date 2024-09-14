Karacabey\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

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Karacabey'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Polis ekipleri bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Tuncay G. (48)'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan şüpheli Tuncay G.'nin Hamidiye Mahallesi Panayır Caddesi'nde bulunan ikametgahında arama yapıldı. Aramada 427 gram bonzai, 3 adet boş tabanca şarjörü, 19 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 31 adet pompalı tüfeğe ait dolu fişek, 1 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve 10 bin 740 TL para ele geçirildi. Ayrıca Tuncay G.'ye ait arabada yapılan aramada da 1 adet tabanca ve 7 adet dolu fişeğe el konuldu.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan Tuncay G. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURSA