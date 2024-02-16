Karacabey'de Uyuşturucu Taciri Tutuklandı - Son Dakika
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Karacabey'de Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Karacabey\'de Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

16.02.2024 15:40
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu tacirliği yaptığı tespit edilen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K. (47)'yi teknik takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin üzerinde yapılan aramada, esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli E. K.'nın ikamet adresinde yapılan aramada ise kannobinoid (bonzai), methamfetamin, esrar ve 20 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan E.K. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de Uyuşturucu Taciri Tutuklandı - Son Dakika

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