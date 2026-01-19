Pakistan'daki AVM yangınında can kaybı 26'ya yükseldi - Son Dakika
Pakistan'daki AVM yangınında can kaybı 26'ya yükseldi

19.01.2026 17:20
Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaştı. 18 cesedin kimlikleri tespit edildi, 65 kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü çıkan ve dün söndürülen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Şuana kadar 18 cesedin kimlik tespitinin yapıldığı, 65 kişinin akıbetinin ise bilinmediğini açıklandı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan ve dün kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 33 saat süren zorlu çalışmalarının ardından sönen yangında arama kurtarma ekiplerinin enkazdan 12 kişinin daha cansız bedene ulaştı. Cesetlerin çıkarılmasıyla yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Yetkililer, binanın ilk katındaki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, çalışmaların ikinci katta başladığını duyurdu.

Olay yerini ziyaret eden Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Wahab, 18 cesedin kimlik tespitinin yapıldığını ve 65 kişinin akıbetinin ise bilinmediğini açıkladı.

Yangın üçüncü katta yeniden başladı

İtfaiye yetkilileri, arama- kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları devam ederken üçüncü katta yangının yeniden başladığını doğruladı. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

Alışveriş, Güvenlik, Pakistan, 3-sayfa, Karaçi, Kaza, Son Dakika



    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:18
