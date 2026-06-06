Karadeniz'de Balıkçı Saldırısı: Cüneyt Varlık Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karadeniz'de Balıkçı Saldırısı: Cüneyt Varlık Hayatını Kaybetti

Karadeniz\'de Balıkçı Saldırısı: Cüneyt Varlık Hayatını Kaybetti
06.06.2026 10:49
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Sivastopol açıklarında Türk teknesine yapılan saldırıda Cüneyt Varlık hayatını kaybetti, 4 yaralı var.

Trabzonlu balıkçı Cüneyt Varlık, Karadeniz'de Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda yaralanarak tahliye edildiği sırada hayatını kaybetti.

Karadeniz'de, Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında saldırıya uğrayan Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgede bulunan "Burak Kaya" adlı başka bir balıkçı teknesine tahliye edildi ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesine doğru yola çıkıldı.

Yolculuk sırasında yaralılardan biri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden balıkçının Trabzonlu Cüneyt Varlık olduğu öğrenildi.

Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCGSG-96 gemisi, 4 doktor ve 15 UMKE personelinden oluşan toplam 19 kişilik sağlık ekibiyle bölgeye sevk edildi. Ekip, yaklaşık 115 mil açıkta balıkçı teknesine ulaştı ve yaralılara ilk müdahaleyi gemide gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden Cüneyt Varlık ve 4 yaralı daha sonra Sahil Güvenlik gemisine alınarak İnebolu Limanı'na getirildi. Limana ulaşıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Cüneyt Varlık'ın cenazesi morga götürüldü.

Varlık'ın cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Trabzon'a gönderileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de Balıkçı Saldırısı: Cüneyt Varlık Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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