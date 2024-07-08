Karadeniz'de Sel ve Su Baskınları Devam Ediyor - Son Dakika
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Karadeniz'de Sel ve Su Baskınları Devam Ediyor

AFAD, Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarıyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini açıkladı. Samsun ilindeki bazı ev ve iş yerleri aşırı yağışlardan etkilendi. Sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar tahliye edildi. Ordu ilinde ise bir vatandaşın suya kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

08.07.2024 06:27
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Karadeniz'de etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarıyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, Karadeniz bölgesinde etkili olan yağış sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Dün, Karadeniz bölgemizde etkili olan yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Samsun ilimizin Ayvacık, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde bazı ev ve iş yerleri aşırı yağışlardan etkilenmiştir. Sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm grupları teyakkuz halindedir. Ordu ilimizin Çaybaşı ilçesinde bir vatandaşımızın suya kapılarak hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karadeniz'de Sel ve Su Baskınları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de Sel ve Su Baskınları Devam Ediyor - Son Dakika
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