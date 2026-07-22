Karadeniz'de Ticari Gemilere İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz'de Ticari Gemilere İHA Saldırısı

Karadeniz\'de Ticari Gemilere İHA Saldırısı
22.07.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk gemisi 'Mv Reyhan Sarı', Karadeniz'de İHA saldırısına uğradı, 1 ölü, 3 yaralı var.

Karadeniz'de ticari gemilere yönelik güvenlik riski tırmanıyor. Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a ulaştırmak üzere yola çıkan Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisi, Novorossiyk açıklarında insansız hava aracı (İHA)/ dron saldırısının hedefi oldu. Saldırıda gemide görevli 1 makine personeli hayatını kaybederken, 3 personelin de yaralandı. Saldırının Karadeniz'de Samsun açıklarında uluslararası sularda meydana geldiği iddia edildi. Saldırıdan sonra geminin seyir kabiliyetinin de olduğu öğrenildi.

İstanbul liman kütüğüne kayıtlı ve 9543342 IMO numaralı "Mv Reyhan Sarı" adlı Türk bayraklı kargo gemisi, Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a tahliye etmek üzere seyir halindeyken Novorossiyk açıklarında saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu gemide maddi hasar meydana gelirken, makine dairesinde görevli 1 Türk personel olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 3 personelin ise ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırının ardından gemide güvenlik önlemleri artırılırken, olayın meydana geldiği bölgede arama-kurtarma ve teknik inceleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkili makamlardan olaya ve personelin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de Ticari Gemilere İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
Lamine Yamal’ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Hatay’da firari maymun ortalığı savaş alanına çevirdi Bir yaralı Hatay'da firari maymun ortalığı savaş alanına çevirdi! Bir yaralı
Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı
Kütahya’da tahliye gerginliği 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi

14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
13:53
İHA’ların vurduğu bölgeden yeni görüntü Zelenski’den açıklama var
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var
13:41
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:53
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 14:57:52. #7.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Ticari Gemilere İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.