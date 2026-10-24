Karadeniz Ereğli'de mantar toplarken kaybolan 71 yaşındaki kadın ormanda bulundu - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de mantar toplarken kaybolan 71 yaşındaki kadın ormanda bulundu

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Karadeniz Ereğli\'de mantar toplarken kaybolan 71 yaşındaki kadın ormanda bulundu
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplarken kaybolan 71 yaşındaki kadın, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin aramasıyla ormanda bulundu. Telefonunun şarjı bitince yakınları 112'yi aradı; sağlık durumu iyi olan kadın Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrılan 71 yaşındaki kadın, ormanlık alanda kayboldu. Telefonunun şarjı bittikten sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, ekiplerin geniş çaplı arama çalışması sonucu bulundu.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Uzun Mehmet Mahallesi Radar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K. (71), saat 14.00 sıralarında mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Saat 17.00 sıralarında yolunu kaybeden yaşlı kadın, telefonla çocuklarını arayarak yardım istedi. Bulunduğu yeri tarif edemeyen kadın, yalnızca denizi görebildiğini söyleyebildi. Bir süre sonra telefonunun şarjının bitmesi üzerine çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanlarda ve yaşlı kadının gitmiş olabileceği bahçelerde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına katılan AFAD ekipleri, yaşlı kadını ormanlık alanda buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ş.K., kontrol amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de mantar toplarken kaybolan 71 yaşındaki kadın ormanda bulundu - Son Dakika
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