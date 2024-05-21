Karaköy'de Kadın İşletmeci Silahlı Saldırıya Uğradı, Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
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Karaköy'de Kadın İşletmeci Silahlı Saldırıya Uğradı, Saldırgan Yakalandı

Karaköy\'de Kadın İşletmeci Silahlı Saldırıya Uğradı, Saldırgan Yakalandı

Beyoğlu Karaköy'de bir balık restoranında oturan kadın işletmeci, kapüşonlu bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, polisler saldırganı otelde yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşındaki tetikçi, talimat aldığı kişiden 10 bin lira karşılığında saldırıyı itiraf etti ve tutuklandı.

21.05.2024 09:46
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Beyoğlu Karaköy'de kadın bir işletmeci, balık restoranında oturduğu esnada kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri onlarca saatlik görüntü izleyerek tespit ettiği saldırganı otelde yakaladı. "Dayı" lakaplı kişiden talimat alarak 10 bin lira karşılığında saldırıda bulunduğunu itiraf eden ve 58 suç kaydı olan 18 yaşındaki tetikçi, tutuklandı.

Beyoğlu Karaköy semti Arapcami Mahallesi'nde geçtiğimiz 20 Nisan Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda 8 yıldır işletmecilik yapan Nuray Aynacı, akşam saatlerinde balık restoranına geldi. Burada her zamanki masasında oturan kadın, müşterilerle ilgilenmeye başladı. Kadın yeniden yerine geçtiği esnafa kapüşonlu bir şahıs restorandaki Aynacı'ya kapısından 3 el ateş açtı.

Müşteriler varken restorana ateş açtı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar yere isabet etti. Saldırgan koşarak kaçarken, içerideki müşteriler ise panikle işyerinden koşarak kaçtı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından restoran sahibi Nuray Aynacı, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

Beyoğlu Asayiş polisi dedektif gibi iz sürdü

Olayla ilgili görgü şahitlerinin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar çerçevesinde kapüşonlu şahsı adım adım izleyen polis, onlarca saatlik görüntü izledi. Şüpheli şahsın olaydan sonra sırasıyla 7 sokaktan ve 2 cadde üzerinden yaya şekilde kaçtığını tespit eden Beyoğlu Asayiş polisi, şahsın Tarlabaşı Bulvarı üzerine bulunan metruk bir binaya girdiğini belirledi.

Yaşının 3 katı suç kaydı çıktı

Burada kılık değiştirdiği anlaşılan şahıs kapüşonunu da çıkartarak dışarıya çıktı. Yaya şekilde Kasımpaşa'ya inen şahıs, bir otele girerek saklandı. Yapılan kimlik tespit çalışmaların ise saldırgan şahsın, emniyette 58 adet suç kaydı bulunan Yusuf T. (18) olduğu ortaya çıktı. Şahsın kaldığı otele baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı yatağında kıskıvrak yakaladı.

"Direkt beni hedef alarak 3 el ateş ediyor"

Olayla ilgili konuşan işletmeci Nuray Aynacı, "Biz cumartesi günü burada otururken dükkan çok kalabalık olduğu esnada tanımadığımız bir kişi, önce keşif yapmış. Sonrasında gelerek kapıyı açmaya çalıştıktan sonra direkt beni hedef alarak 3 el ateş ediyor. Her zaman oturduğum masadaydım. Burası tarihi bölge olduğu işin birçok masada turistler vardı. Olayın ardından bir panik yaşandı. Ben de işletmeci olarak bir zarara uğradım. Birçok müşteri hesaplarını ödemeden gittiler" dedi.

"Emniyet güçlerine kısa sürede yakaladıkları için teşekkür ederim"

Aynacı, "Biz Refik bey ile birlikte kendi halimizde insanlarız. Mülk, aileden kalma bizim mülkümüz. Hiç kimseyle daha önce sorunumuz da olmadı, çok şaşkınız. Asayiş ekipleri geldiler. Devletimiz sağolsun, çok iyi çalışıyor. Hemen gelerek kovanları buldular. Kadın işletmeci olduğum için çok ilgilendiler. İçişleri Bakanlığına ve emniyet güçlerine kısa sürede yakaladıkları için teşekkür ederim. Devletimize güveniyorum, arkada kimler varsa bulacaklardır" diye konuştu.

10 bin liraya ateş açan tetikçi tutuklandı

Gözaltına alınan saldırgan Yusuf T. ifadesinde, Tarlabaşı'nda "dayı" lakaplı bir kişiden tabanca aldığını, aynı kişiden 10 bin lira karşılığında saldırı düzenlemeyi kabul ettiğini ve olaydan sonra silahı aynı kişiye geri verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yusuf T., çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaköy'de Kadın İşletmeci Silahlı Saldırıya Uğradı, Saldırgan Yakalandı - Son Dakika

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