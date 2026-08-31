Karaköy’de turistin gasp edildiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Beyoğlu'nda Kanada'dan İstanbul'a gelen Mısır vatandaşı Abdelrahman Soliman'ın takside gasp edildiğini ve çakıyla yaralandığını öne sürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soliman'ın 6 bin 500 lirasının gasp edildiğini ve POS cihazından zorla 3 bin 375 lira çekildiğini iddia ettiği olayda, taksi şoförü S.Ö. (37) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Hacımimi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kanada'dan İstanbul'a gelen Mısır vatandaşı Abdelrahman Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Soliman, taksi şoförü ile kendilerini "Eleanor" ve "Aisha" olarak tanıtan 2 kadının araç kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü. Taksimetrenin açılmadığını belirten turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti. Soliman, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin araçtan ayrılmasını engellemeye çalıştığını söyledi. Bu sırada kadınlardan birinin taksi içerisinde çıkardığı çakıyla kollarını yaraladığını öne süren Soliman, taksi şoförünün olaya müdahale etmediğini ve aracı hareket ettirerek kadınlarla birlikte bölgeden uzaklaştığını iddia etti. Olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doktor raporu ortaya çıktı

Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Soliman, saat 01.09'da muayene edildi. Adli vaka kapsamında düzenlenen geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise yaklaşık 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve incelemelerde ise Soliman'ın internet üzerinden 8 bin lira karşılığında masaj hizmeti almak üzere bir kadınla anlaştığı belirlendi. Soliman'ın anlaştığı kadını Beyoğlu'ndaki bir işletmeye çağırdığı, buraya 2 kadının geldiği ve kendisinden 16 bin lira talep edilmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, kalan ücret kapsamında ticari taksiye ait POS cihazından yaklaşık 3 bin 500 lira çekildiği, kadınların olay yerinden ayrılmak istediği sırada çıkan arbedede Soliman'ın sivri bir aletle çizik şeklinde yaralandığı belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Taksinin yol üzerinde durduğu, turisti araçtan indirmeye çalıştıkları, araçtan inen turiste saldırdıkları sonra da olay yerinden uzaklaştıkları anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksi şoförü gözaltına alındı

Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında taksi şoförü S.Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "nitelikli yağma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Soliman'ın, POS cihazından yapılan işleme ilişkin banka kayıtlarını, doktor raporunu ve olay anına ait görüntüleri sanal medya hesabından paylaştığı, şüphelilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.