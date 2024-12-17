Karaman'da Asayiş Uygulaması: 14 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Karaman'da Asayiş Uygulaması: 14 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karaman\'da Asayiş Uygulaması: 14 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karaman'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şahıs tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi.

17.12.2024 11:11
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 9-15 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 7 bin 963 kişi sorgulanırken, 24 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 24 kişiden 14'ü tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 18 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 47 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 20 kişiye para cezası yazıldı. 60 araç trafikten men edilirken, 22 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise 4 ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 4 adet kesici ve delici alet, 27 gram bonzai, 33 gram esrar, 3220 adet uyuşturucu hap ile 85 adet extacy ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Asayiş Uygulaması: 14 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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