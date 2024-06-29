3.Sayfa

Karaman'da depo yangını korkuttu

KARAMAN - Karaman'da ekmek yapılırken çıkan yangında alevlerin mutfak tüplerinin bulunduğu depoya da sıçraması korkuttu.

Yangın, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1933. Sokak'ta bulunan müstakil evin bahçesindeki ekmeklikte çıktı. Edinilen bilgiye göre, ekmek yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar ekmeklikte bulunan kuru mısır koçanlarını tutuşturdu. Biranda büyüyen yangında alevler ekmeklikle bitişik olan ve mutfak tüplerinin bulunduğu depoya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri depo çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı depoda mutfak tüplerinin bulunması panik ve korkuya yol açtı. İtfaiye erleri tarafından depodaki tüpler dışarıya çıkarılırken, orada bulunanlar derin bir nefes alındı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında depo ve ekmeklik tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.