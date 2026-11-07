Karaman'da eşi tarafından hareketsiz bulunan 65 yaşındaki adamın öldüğü belirlendi - Son Dakika
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Karaman'da eşi tarafından hareketsiz bulunan 65 yaşındaki adamın öldüğü belirlendi

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Karaman\'da eşi tarafından hareketsiz bulunan 65 yaşındaki adamın öldüğü belirlendi
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Karaman'da 65 yaşındaki adam, evinde eşi tarafından yerde hareketsiz bulundu; sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Adamın cansız bedeni otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da 65 yaşındaki adam, eşi tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Valide Sultan Mahallesi 210. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katındaki dairede yaşayan Mehmet Türkmen (65), eşi tarafından evde yerde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Türkmen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaKaramanOtopsiGüncelSon Dakika

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