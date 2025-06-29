Karaman'da Jandarma Denetimi: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Karaman'da Jandarma Denetimi: 7 Tutuklama

Karaman\'da Jandarma Denetimi: 7 Tutuklama
29.06.2025 11:44
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Karaman'da jandarma uygulamalarında 30 kişi aranıyordu, 7'si tutuklandı. Çok sayıda kaçak mal ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 30 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 20-26 Haziran tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 13 bin 98 kişi sorgulanırken, 30 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 30 kişiden 7'si tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 13 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el koyuldu. Denetimler esnasında 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet belgesiz motosiklet, 2 adet su motoru, 1 adet gübre tankı, 1 adet vana, 1 adet santrifüj, 1 adet kısa boru, 56 bin 240 gram açık tütün, bin 710 gram maraş otu, 14 bin 346 adet sarılmış makaron, 10 bin adet boş makaron, 31 adet elektronik sigara, 162 adet bandrolsüz sigara, 31 adet sigara sarma aparatı, 4 adet nargile tütünü, 16 adet aroma artırıcı, 5 paket sigara paketlemede kullanılan poşet, 60 paket aroma sigara, 4 bin 400 gram kaçak çay, 50 metre balık ağı, 28 adet sazan balığı ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Jandarma Denetimi: 7 Tutuklama - Son Dakika

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