Karaman'da Kalbinden Bıçaklanarak Öldürülen Genç Dualarla Toprağa Verildi - Son Dakika
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Karaman'da Kalbinden Bıçaklanarak Öldürülen Genç Dualarla Toprağa Verildi

Karaman'da yaşanan kavgada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yahya Akdemir, dualarla defnedildi. Cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

31.07.2024 17:04
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Karaman'da çıkan kavgada kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yahya Akdemir, dualarla toprağa verilirken, cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saat 23.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Yahya Akdemir (17) ile S.T. (18) arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda S.T. bıçakla Yahya Akdemir'i kalbinden bıçakladı. S.T. de kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akdemir, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra S.T ile kavga sırasında orada bulunan Ş.T. ve M.A.K.'yi gözaltına aldı.

"Yahya Akdemir toprağa verildi"

Cinayete kurban giden Yahya Akdemir için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Namaza, Akdemir'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Akdemir'in cenazesi şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

"3 şüpheli tutuklandı"

Polis, olaydan kısa süre sonra S.T., Ş.T. ve M.A.K., isimli zanlıları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Kalbinden Bıçaklanarak Öldürülen Genç Dualarla Toprağa Verildi - Son Dakika

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