Karaman'da Kamyonet Devrildi, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Kamyonet Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi ve yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.06.2024 12:05
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Karaman'da otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen kamyonet yaklaşık 40 metre sürüklenirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 06 FP 3186 plakalı Volkswagen marka otomobil ile R.E. yönetimindeki 70 HA 600 plakalı Hyundai marka kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet devrilerek yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada otomobilin sürücüsü S.Ç. yaralanırken kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı kavşakta polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Kamyonet Devrildi, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Kamyonet Devrildi, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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