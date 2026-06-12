Karaman'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Kaza: 1 Yaralı

Karaman\'da Kaza: 1 Yaralı
12.06.2026 11:21
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Karaman'da pikap, kontrolden çıkıp park halindeki 3 araca çarparak 1 yolcuyu yaraladı.

Karaman'da karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca çarpan pikaptaki 1 yolcu yaralandı.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.Ö. idaresindeki 06 FAT 544 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma lambasını deviren araç, karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan park halindeki araçlardan birinin sağ arka tekerleği yerinden koptu. Kazada pikapta yolcu olarak bulunan S.Ç. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan pikabın virajı alamayarak karşı şeride geçtiği görüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Karaman, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bünyamin Ünalan Bünyamin Ünalan:
    neden gece saat 23.50 de böyle bi hız var ki araç kontrolden çıkıyo yani hızlı gidiyo demek değil mi bu güvenlik lambasını bile deviriyo araç nasıl oluyo böyle şeyler ya neyse tahkikat sürüyomuş zaten ama cidden garip bi olay 0 0 Yanıtla
  • Serhat Keskin Serhat Keskin:
    teknolojinin bu kadar ilerlediği çağda hala direksiyon hakimiyetini kaybediyo mu insan ya ?? fren asistanı vs yok mu bu araçlarda 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Gül Uysal Ayşe Gül Uysal:
    ya arkadaş bu kadar masraf yapıp da böyle kazalar mı olacak ?? 1 kişi yaralanmış park halindeki araçlar harap olmuş kim ödeyecek bunları ya ?? acilen bi çözüm bulunması lazım 0 0 Yanıtla
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