Karaman\'da Kaza: 1 Yaralı

Bünyamin Ünalan:

neden gece saat 23.50 de böyle bi hız var ki araç kontrolden çıkıyo yani hızlı gidiyo demek değil mi bu güvenlik lambasını bile deviriyo araç nasıl oluyo böyle şeyler ya neyse tahkikat sürüyomuş zaten ama cidden garip bi olay