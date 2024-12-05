Karaman'da kaza: Sürücü kaçtı, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Karaman'da kaza: Sürücü kaçtı, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Karaman\'da kaza: Sürücü kaçtı, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı; sürücü yaralıyı bırakarak kaçtı.

05.12.2024 00:47
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Kazaya karışan sürücü, otomobili ile aracında bulunan yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, akşam saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 ABZ 834 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan S.K. isimli kadın kırılan cam parçalarının yüzüne gelmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi oluğu öğrenildi. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar ise, "Biz otomobildeki yaralı kadına yardım ettiğimiz sırada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmış" dediler.

Kazaya karışan araç çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da kaza: Sürücü kaçtı, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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