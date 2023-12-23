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Karaman'da Köy Muhtarı ile Boşanma Aşamasındaki Eşinin Babası Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Karaman'da Köy Muhtarı ile Boşanma Aşamasındaki Eşinin Babası Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama

Karaman'da köy muhtarı ile boşanma aşamasındaki eşinin babası arasında çıkan kavgada bir kişi tutuklandı. Muhtar ve kayınpederi ağır yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de yaralandı. Yaralılar aynı hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından muhtarın eşi tutuklandı.

Karaman\'da Köy Muhtarı ile Boşanma Aşamasındaki Eşinin Babası Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama
23.12.2023 - 13:26,
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Karaman'da köy muhtarı ile boşanma aşamasındaki eşinin babasının birbirini bıçaklayarak ağır yaralama olayında 1 kişi tutuklandı.

Olay, 20 Aralık akşamı saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, merkeze bağlı Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali D. (44), boşanma aşamasındaki eşinin Konya'da yaşayan babası Hasan Ali E. (65) ile konuşmak için sözleşti. Muhtar Durmuş Ali D., Karaman'daki buluşma noktasına kendi imkanları ile giderken, muhtarın kardeşinin eşi Döne D. de kendi kardeşi Yunus D'nin (35) aracıyla birlikte geldi. Muhtar Durmuş Ali D., Konya'dan yola çıkan kayınpederi Hasan Ali E. ile sözleştikleri adreste buluştu. Sokak üzerinde iki taraf konuşurken biranda aralarında kavga çıktı. Kimin bıçakla saldırdığı henüz belli olmayan olayda, muhtar Durmuş Ali D. karın bölgesi ile koltuk altından, kayınpederi Hasan Ali E. de kafası ve yüzüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan Yunus D. ise koltuk altına gelen bıçak darbesi ile yaralandı.

Yaralılar 15 dakika arayla aynı hastaneye geldi

Kavga sonunda aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan muhtar Durmuş Ali D., Döne D. tarafından durdurulan bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önüne getirilip bırakıldı. Döne D. daha sonra bir yakınının evine gitti. Hastane çalışanları tarafından yerde yatarken fark edilen muhtar, hemen acil servise alınarak tedavisine başlandı. Kendi aracıyla yaralı halde olay yerinden ayrılan kayınpeder Hasan Ali E. ise bir akaryakıt istasyonunda yaralı olduğunu fark eden çalışanların haber vermesi üzerine ambulans ile Yunus D. de kendi aracıyla 15 dakika arayla aynı hastaneye gelerek tedavi altına alındı.

Yaralı muhtarı hastaneye bırakan Döne D. tutuklandı

Olaydan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı cinayet bürosu ekipleri soruşturma başlattı. Yaralıların hastaneye geldikleri anda verdikleri kısa bilgilerden yola çıkan ekipler, kavga esnasında muhtar Durmuş Ali D.'nin erkek kardeşinin eşi Döne D.'nin de orada olduğunu belirledi. Ekipler, bir yakınının evine giden Döne D. ile eşi M.D.'yi gözaltına aldı. Karı-koca emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Döne D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anında orada olmadığı tespit edilen kocası M.D. savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tedavileri süren 3 kişiden muhtarın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Yaşanan kavga sonrası ağır yaralanan muhtar Durmuş Ali D. ve kayınpederi Hasan Ali E. ile Yunus D.'nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri halen devam ediyor. Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olan muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Köy Muhtarı ile Boşanma Aşamasındaki Eşinin Babası Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da Köy Muhtarı ile Boşanma Aşamasındaki Eşinin Babası Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika
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