Karaman'da Metruk Evde Yangın Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Metruk Evde Yangın Paniği

Karaman\'da Metruk Evde Yangın Paniği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karaman'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Abbas Mahallesi 336. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye hazırlanırken mahallede kısa süreli gerginlik yaşandı. İddiaya göre, elektrik arıza ekiplerinin bölgenin elektriğini geç kesmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede bir süre güçlük çekti. Öte yandan, yangının çıktığı binanın bitişiğindeki müstakil evin sahibi ise itfaiye ekiplerine kendi evine su sıkmamaları yönünde tepki gösterdi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Karaman, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Metruk Evde Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedriye’nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
İtalya’dan geldi, Türkiye’ye damga vurdu: Daniele Santarelli İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
“Evde uyuyordum“ dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi "Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:44
Cihan Kamer Milano’ya gitti Fenerbahçe’den Leao çıkarması
Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:29
Defne Samyeli’den şaşırtan itiraf Evliyken eski aşkını aramış
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 10:44:25. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Metruk Evde Yangın Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.