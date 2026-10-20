Karaman'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 21 yaşındaki motokurye yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 21 yaşındaki motokurye yaralandı

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Karaman\'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 21 yaşındaki motokurye yaralandı
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Karaman'ın Kırbağı Mahallesi Mara Yolu üzerinde devrilerek sürüklenen motosiklet, otomobile çarptı ve 21 yaşındaki motokurye yaralandı. Yaralı motokurye ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da seyir halindeyken devrilerek yolda sürüklenen motokuryenin otomobile çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 21 yaşındaki motokurye hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kırbağı Mahallesi Mara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.F.S. (21) idaresindeki 70 ACV 887 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet, M.D. (46) yönetimindeki 42 AEK 822 plakalı otomobile çarptı. Kazada motokurye Y.F.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin devrilerek yolda sürüklendiği ve otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karaman'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 21 yaşındaki motokurye yaralandı - Son Dakika
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