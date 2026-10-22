Karaman'da otomobil ile cip çarpıştı, 3 kişi yaralandı; sıkışan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da otomobil ile cip çarpıştı, 3 kişi yaralandı; sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da Osmangazi Mahallesi 1063. Sokak üzerindeki kavşakta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, araçlarda sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi 1063. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (66) idaresindeki 75 - PH - NL plakalı Mercedes marka otomobil ile E.S.E. yönetimindeki 70 ACV 199 plakalı Hyundai marka cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile cipte yolcu olarak bulunan F.Ü. yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü A.D. ile cipte bulunan F.Ü. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan 2 yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Murat İlban ise sürekli kazaların yaşandığı kavşakta önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiOsmangazi3. SayfaKaramanİtfaiyeTrafikGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti
Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun’un sağ kolu boşanıyor mu Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?
Uçakta yılan paniği 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi
Airbnb ev sahiplerine sınır getirdi: Misafire temizlik işi yaptırılamayacak Airbnb ev sahiplerine sınır getirdi: Misafire temizlik işi yaptırılamayacak
İstanbul’da polise silahlı saldırı Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
09:01
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
07:57
Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı
Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı
07:45
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
06:15
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
21:09
Sergen Yalçın A Milli Takım’dan çuvalla para alacak İşte konuşulan maaşı
Sergen Yalçın A Milli Takım'dan çuvalla para alacak! İşte konuşulan maaşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 09:29:46. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da otomobil ile cip çarpıştı, 3 kişi yaralandı; sıkışan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei