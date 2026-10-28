Karaman\'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Karaman'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (21) yönetimindeki 70 ADH 468 plakalı Opel marka otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören araç ise park halindeki başka bir araca çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan T.B.T. (22) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.