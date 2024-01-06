 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaman'da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda, satışı yasak olan ve aralarında özel yapım bıçakların da bulunduğu 519 adet çeşitli kesici aletler ele geçirildi. Operasyon sonucunda, 29 adet kılıç, 1 adet muşta, 28 adet kama, 8 adet balta, 64 adet sustalı bıçak, 5 adet pala, 58 adet kelebek bıçak ve 320 adet komando bıçağı bulundu. Ele geçirilen kesici aletlerin maddi değeri yaklaşık 300 bin lira olarak belirtildi.

06.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:40
Abone Ol

Karaman'da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi

KARAMAN - Karaman'da polisin 2 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda satışı yasak olan ve aralarında özel yapım bıçakların da bulunduğu 519 adet çeşitli kesici aletler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, şehir merkezinde bulunan iki ayrı iş yerinde satılması yasak olan kesici aletlerin satıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde mahkeme kararıyla iki iş yerinde arama yapan ekipler, aralarında samuray kılıçlarının da olduğu 29 adet kılıç, 1 adet muşta, 28 adet kama, 8 adet balta, 64 adet sustalı bıçak, 5 adet pala, 58 adet kelebek bıçak ve 320 adet komando bıçağı ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü koridorunda sergilenerek sayımı yapılan kesici aletlerin arasındaki 14 bin lira fiyatı olan özel yapım bıçak ile samuray kılıçları ve muşta dikkat çekti. İsimleri açıklanmayan iki iş yeri sahibi hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, ele geçirilen 519 adet kesici aletin maddi değerinin yaklaşık 300 bin lira civarında olduğu belirtildi.

Karaman\'da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Komando, Karaman, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:21 Diyarbakır'da silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:14:08. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement