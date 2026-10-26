Karaman'da simülasyon aracına binenler emniyet kemerinin kazada korumasını yaşadı - Son Dakika
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Karaman'da simülasyon aracına binenler emniyet kemerinin kazada korumasını yaşadı

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Karaman\'da simülasyon aracına binenler emniyet kemerinin kazada korumasını yaşadı
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Karaman'da jandarmanın emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, takla ve saatte 15 kilometre hızla çarpma anında kemerin sağladığı korumayı deneyimledi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki eğitim parkurunda öğrencilere de trafik güvenliği eğitimi verildi.

Karaman'da jandarma ekipleri, emniyet kemerinin trafik kazalarında hayat kurtarıcı rolünü simülasyon aracıyla uygulamalı olarak anlattı. Simülasyon aracına binen vatandaşlar, aracın takla atması ve çarpma anında emniyet kemerinin sağladığı korumayı deneyimledi.

İl il dolaşan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı Karaman'a geldi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan eğitim parkurunda öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi. Kurulan emniyet kemeri simülasyon aracı ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Simülasyon aracına binmek isteyen vatandaşlara öncelikle jandarma tarafından emniyet kemerinin önemi ve trafik kazalarında sağladığı koruma hakkında bilgi verildi. Ardından araca binen vatandaşlar, aracın muhtemel bir kazada takla atması ve saatte 15 kilometre hızla çarpması durumunda emniyet kemerinin etkisini uygulamalı olarak tecrübe etti.

Simülasyon deneyiminin ardından emniyet kemerinin hayati önem taşıdığını belirten vatandaşlar, sürücü ve yolcuların mutlaka emniyet kemeri takması gerektiğini ifade etti. Bazı vatandaşların simülasyon sırasındaki şaşırma ve tepkileri ise gülümseten görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA
Demokrasi15 Temmuz3. SayfaKaramanTrafikEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da simülasyon aracına binenler emniyet kemerinin kazada korumasını yaşadı - Son Dakika
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