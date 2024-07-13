Karaman'da Sürücü Kanala Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karaman'da Sürücü Kanala Düşerek Hayatını Kaybetti

Karaman'da aracını kurtarmaya çalışan sürücü, su dolu kanala düşerek boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan incelemede araçta bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.

13.07.2024 14:28
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Karaman'da askıda kalan aracını kurtarmaya çalışırken su dolu kanala düşen sürücü boğularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Çakırbağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kırdağ (55), kullandığı 70 DK 556 plakalı panelvan araçla dönmek için geri manevra yaptığı esnada kanalda askıda kaldı. Askıda kalan aracını kurtarmak için aşağı inen Kırdağ, biranda dengesini kaybederek su dolu beton kanala düştü. Sabahleyin tarlasına çalışmaya giden bir vatandaş kanalda bir kişinin olduğunu görerek durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan Kadir Kırdağ'ın hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kırdağ'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer yandan hayatını kaybeden Kadir Kırdağ'ın aracında bulunan alkol şişeleri dikkatlerden kaçmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Sürücü Kanala Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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