Karaman'da Takla Aten Araçta 1 Yaralı
Karaman'da Takla Aten Araçta 1 Yaralı

Karaman\'da Takla Aten Araçta 1 Yaralı
15.09.2025 00:36
Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin tarla yoluna takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaman- Konya kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki 70 AAB 320 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarla yoluna takla attı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta yolcu olan bir hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

