Karaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.S. idaresindeki 70 ACH 066 plakalı Fiat marka otomobil ile M.P yönetimindeki 33 UC 726 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 33 UC 726 plakalı otomobilin sürücüsü M.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.P. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN