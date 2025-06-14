Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu

Karaman'da Mümine Hatun Mahallesi 1541 Sokak'ta saat 00.45 sıralarında dehşet yaşandı. İddiaya göre; Ali T, yanındaki arkadaşı Necati A. ile kız arkadaşının evinin önüne gitti. Ali T., burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş (32) ile tartışmaya başladı.

SEVGİLİSİNİN BABASINI VE AĞABEYİNİ VURDU

Çıkan tartışmanın ardından Ali T., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile kız arkadaşının babasına ve ağabeyine ateş açıp kaçtı. Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞABEYİN DURUMU KRİTİK

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Göktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.