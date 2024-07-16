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Karaman'da vakaya giden ambulans Tofaş ile çarpıştı

KARAMAN - Karaman'da vakaya giden ambulans ters yola girince otomobille çarpıştı. Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki 70 HD 418 plakalı ambulans vakaya giderken ters yola girdi. O esnada 1017. Sokak'tan dönüş yapan M.E. yönetimindeki 42 HK 310 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Vakaya giden ambulansın gideceği adrese başka bir ambulans sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.