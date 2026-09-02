Karaman-Konya yolunda kamyonetle traktör çarpıştı; 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
Karaman-Konya kara yolunun 27. kilometresinde kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada traktör sürücüsü M.D. ile yolcu R.A. yaralandı; R.A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.
Karaman'da kamyonetle çarpışan traktörün ikiye bölündüğü kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karaman-Konya kara yolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. yönetimindeki kamyonet ile M.D. idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünerek parçalanırken, sürücü M.D. ile traktörde yolcu olarak bulunan R.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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