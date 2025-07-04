Karamürsel\'de Baba ve Oğul Cinayeti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sokak ortasında baba ve oğlu silahla vurarak öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kayacık Mahallesi 220. Cadde'de meydana geldi. Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30), sokak ortasında İ.K.'nın (70) silahlı saldırısına uğradı. Baba ve oğlu kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve oğulun hayatını kaybettiğini tespit etti. İ.K. ise polis ekipleri tarafından Gölcük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınan İ.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan İ.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.K'nin, 6 ay önce Aykut Canımoğlu tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu da cinayet sonrası ortaya çıkmıştı. - KOCAELİ