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Karamürsel'de cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Karamürsel'de cinayet hükümlüsü yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 11 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü, polis ekipleri tarafından evinin bulunduğu sokakta yakalandı. Olayın zanlısı olan O.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karamürsel\'de cinayet hükümlüsü yakalandı
04.01.2024 - 23:54,
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 11 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü polis ekiplerince evinin bulunduğu sokakta yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslar yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede 2019 yılında Karamürsel ilçesinde yaşanan cinayet olayının zanlısı O.B.'nin (55) ikametinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda O.B. evinin bulunduğu sokakta yakalandı.

Hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan O.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yanan, 2019 yılında yaşanan olayda O.B.'nin evinde alkol aldığı arkadaşını döverek ölümüne sebebiyet verdiği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Karamürsel, Kocaeli, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karamürsel'de cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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