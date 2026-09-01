Karamürsel-İznik sınırında orman yangını

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi ile Bursa'nın İznik ilçesi sınırında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karamürsel'in Fulacık ve Tahtalı mahalleleri ile İznik'in Sarıalan ve Yörükler mahallelerinin bulunduğu sınıra yakın bölgede çıktı. Anızlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Karamürsel Belediyesinden yapılan açıklamada, "Karamürsel Fulacık ve Tahtalı mahallelerimiz arasında, Kocaeli-Bursa sınırına yakın bölgede ormanlık alan ve anızlık alanda çıkan yangına belediye ekiplerimiz, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildi. Tanker ve kepçe desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının büyümesini önlemek için sahada var gücüyle mücadele eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, bölgede yaşayan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.