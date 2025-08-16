Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında

16.08.2025 09:53
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangınının enerjisi düştü, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisi 22.5 saat sonra büyük ölçüde düştü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında Akçat ve Suludere mevkilerindeki çıkan orman yangını, 22.5 saattir devam ediyor. Yangının enerjisinin büyük ölçüde düştüğü ile ilgili Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, "Karamürsel ilçemizdeki orman yangınının enerjisi büyük oranda düşmüş olmakla beraber, havadan ve karadan müdahale devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada hazır beklemekte, Türk Telekom, Vodafone ve TT Mobil birimleri, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 1'er adet mobil baz istasyonu sahada konuşlanmıştır" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
05:09
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı
