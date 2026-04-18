Karapınar\'da İki Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

18.04.2026 00:33
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi, Konya-Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 21 EE 873 plakalı otomobil, Konya istikametinden Ereğli yönüne seyir halindeyken, Konya Caddesi'nden ana yola çıkan M.S. yönetimindeki 06 EIY 204 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü S.E., araçta yolcu olarak bulunan F.E.E. ve H.D.E. ile diğer aracın sürücüsü M.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karapınar, Otomobil, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

