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Kararsız sürücü bariyere çarptı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Kararsız sürücü bariyere çarptı: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün yol ayrımında ne tarafa gideceği konusunda karasız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç bariyere çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kararsız sürücü bariyere çarptı: O anlar kamerada
23.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:20
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Kararsız sürücü bariyere çarptı: O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün yol ayrımında ne tarafa gideceği konusunda karasız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç bariyere çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Fatih Mahallesi D-100 kara yolu geçişi 95 Evler Sapağı İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün yol ayrımında ne tarafa gideceği konusunda karasız kaldığı hafifi ticari araç kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma gitti. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, D-100 kara yolunda seyir halindeki hafifi ticari aracın aniden yan yola girmek istediği esnada yol ayrımındaki bariyere çarptığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Körfez, Kara, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kararsız sürücü bariyere çarptı: O anlar kamerada - Son Dakika


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