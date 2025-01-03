Açık giyindiğini iddia ettiği ablasını bıçakla hunharca katletti

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Bahçelievler'de bir şahıs, açık giyindiği gerekçesiyle tartıştığı ablasını defalarca bıçakladı. Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi. F.F.(23) ablası T.F.(27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Yere yığılan kadın ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırgan kardeş ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti.Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. T.F. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Saldırgan kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.