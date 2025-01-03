Açık giyindiğini iddia ettiği ablasını bıçakla hunharca katletti - Son Dakika
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Açık giyindiğini iddia ettiği ablasını bıçakla hunharca katletti

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İstanbul'da bir şahıs, açık giyindiği gerekçesiyle tartıştığı ablasını defalarca bıçaklayarak öldürdü. İnfial yaratan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.01.2025 11:26  Güncelleme: 11:53
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Bahçelievler'de bir şahıs, açık giyindiği gerekçesiyle tartıştığı ablasını defalarca bıçakladı. Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi. F.F.(23) ablası T.F.(27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Yere yığılan kadın ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırgan kardeş ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti.Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. T.F. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Saldırgan kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açık giyindiğini iddia ettiği ablasını bıçakla hunharca katletti
Kaynak: DHA

Bahçelievler, İstanbul, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Açık giyindiğini iddia ettiği ablasını bıçakla hunharca katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ferudun Ozmen:
    Başkasının eşine kardeşine kızına ağzınızdan salyalar akıtarak bakarsınız. Kendi ailenize gelince namus bekçisi kesilirsiniz. Namus anlayışınız bu kadar basit işte. 88 3 Yanıtla
  • Berfin Ordu:
    allahım sen ülkeyi böyle cahillerden koru 47 2 Yanıtla
  • Sener Sonay:
    malesef şimdikiler açık değil çıplaklar mini şortlar göbekler dışarıda bel dışarıda kim kaldira bilir böyle birseyi 14 25 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    Ne hakkın var? 30 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Mal. 20 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Toplum 22 senede ilkellerin cahillerin ve canilerin sürüleştiildiği bir yer oldu gidişat afgana doğru 10 5 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    akp zihniyeti bu zihniyet cahillik yobazlik ne dersen de sonu ceza evi 8 2 Yanıtla
  • Sener Sonay:
    simdikil 3 2 Yanıtla
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