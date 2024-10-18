Kargo Aracı Yokuşta Kaydı: 3 Araca Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kargo Aracı Yokuşta Kaydı: 3 Araca Çarptı

Burdur'da PTT kargo aracı el freni boşalınca geri kayarak 3 araca çarptı, maddi hasar oluştu.

18.10.2024 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yokuşta bırakılan PTT kargo aracı geri kayarak 3 araca çarpıp evin bahçesine düştü

Kargo teslim etmek için park edilen kargo aracının freni boşaldı

BURDUR - Burdur'da sürücüsünün kargo teslim etmek için indiği kargo aracı el freninin boşalması nedeniyle geri doğru kayarak önce park halindeki 2 otomobile ardından kavşakta seyir halindeki otomobile çarparak bir evin bahçesine düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza saat 12.20 sıralarında Burdur merkez Emek mahallesi 22034 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre PTT Kargo dağıtım aracı sürücüsü İ.Ç., 22034 Sokak üzerinde kargo dağıtmak için park ettiği ford marka araçtan indi. Yokuşta bırakılan ticari araç el freninin boşalması sonucu geri doğru kaymaya başladı. Geri kayan ve hızlanan araç sokak üzerinde park halinde olan 15 NZ 077 plakalı Fiat marka otomobile ardından 15 SA 738 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle daha da hızlanan kargo aracı 22045 sokak kesişiminde Yahya Kemal Caddesi'ne doğru seyir halinde olan 15 ABF 946 plakalı Opel marka otomobile çarparak iki katlı müstakil bir evin bahçesine düştü.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sek edildi. Kazada yaralanan kimse olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Olaylar, trafik, Burdur, Yaşam, Kaza, PTT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kargo Aracı Yokuşta Kaydı: 3 Araca Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 06:57:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kargo Aracı Yokuşta Kaydı: 3 Araca Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.