Karısına motosiklet çarpan, çocuğu ölümden dönen adam sinirlerine hakim olamadı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karısına motosiklet çarpan, çocuğu ölümden dönen adam sinirlerine hakim olamadı: O anlar kamerada

Geniş Video İzle

İzmir'in Buca ilçesinde motosikletli kurye, seyir halinde ilerlerken ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. O sırada çocuğunu son anda kurtaran ve karısını yerde gören adam, öfkeyle kuryeye saldırarak tepki gösterdi, o anlar kask kamerasına yansıdı.

27.08.2024 03:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karısına motosiklet çarpan, çocuğu ölümden dönen adam sinirlerine hakim olamadı: O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde motosikletli kurye, seyir halinde ilerlerken ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. O sırada çocuğunu son anda kurtaran ve karısını yerde gören adam, öfkeyle kuryeye saldırarak tepki gösterdi, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye olay, Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Hızla seyir halinde giden motosikletli kurye, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan aileyi fark etmedi.

Kadına çarptı, çocuk son anda kurtuldu

Bu sırada kurye, hızla kadına çarptı. Kaza anlarında babanın son anda yaptığı hamle ise çocuğun hayatını kurtardı. Çocuğunu son anda kurtaran ve karısına motosiklet çarpan adam, öfkeyle yere düşen motosiklet sürücüne saldırarak tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay güçlükle sakinleştirildi.

Tüm bu anlar, yine yoldan geçen bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3-sayfa, trafik, İzmir, Hakim, Buca, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karısına motosiklet çarpan, çocuğu ölümden dönen adam sinirlerine hakim olamadı: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal ’’Mescid-i Aksa’’ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal ''Mescid-i Aksa'' çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
11:34 Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 04:46:50. #1.12#
SON DAKİKA: Karısına motosiklet çarpan, çocuğu ölümden dönen adam sinirlerine hakim olamadı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement