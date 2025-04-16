Karısını Öldüren Dayı ve Yanındaki Genç Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Karısını Öldüren Dayı ve Yanındaki Genç Adliyeye Sevk Edildi

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Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi Emine'yi öldüren Emrah Akpınar'ın yanında bulunan A.Ö. adliyeye sevk edildi.

16.04.2025 17:30
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Karısını öldüren dayısının yanında bulunan genç adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren dayısının yanında bulunan genç adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25), cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Polis her yerde katil zanlısı Emrah Akpınar'ı arıyor.

Emine Akpınar'ın cenazesi, Derecik Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay sonrası İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde yakalanan A.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Dayısı Emrah Akpınar'ın yengesinin yanına gitnek için kendisini evden aldığını söyleyen A.Ö.," Bana ' Yengen beni eve almaz. Benimle gel sana kapıyı açar' dedi. Birlikte gittik. Ben eve gittiğimde dayım dışardaydı. Eve gittim çocuklar vardı, yengem yoktu. Ben daha sonra dışarı çıkınca dayım bana 'hadi gidelim' dedi. Araçla birlikte ayrıkdık. Ben silah sesi duymadım. Dayım tır parkında indi. Ben daha sonra çay içmeye gittim. Çay içerken polis geldi beni aldı. Keşke yengemi değil beni vursaydı. Yengem çık iyi biriydi." şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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