Karısını ve üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Karısını ve üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun'da Afgan uyruklu bir şahıs, kıskançlık nedeniyle karısını ve üvey oğlunu bıçakladıktan sonra kaçmıştır. Yaralılar hastaneye kaldırılmış ve şahıs Samsun'da yakalanarak tutuklanmıştır.

06.06.2024 19:07
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Karısını ve üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da karısını ve 15 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayan Afgan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Abdullah Halimi 'kıskançlık' yüzünden aralarında kavga çıkan eşi Hafsane Muhammedi'yi sırtından, 15 yaşındaki üvey oğlu Arah Hasemi'yi de belinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralı anne-oğul ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Samsun'da bir gece metruk binada saklanan Abdullah Halimi, Amasya'ya kaçtı. Amasya'da da geceyi metruk binada geçiren şahıs, buradan da Suluova ilçesine gitti. Yakalanmamak için yer değiştiren Abdullah Halimi, Balıkesir'e gitmek için hazırlık yaptı. Balıkesir'den İzmir'e, oradan da yurt dışına kaçmak için plan yapan Abdullah Halimi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Suluova ilçesinde yakalanarak Samsun'a getirildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Abdullah Halimi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Abdullah Halimi, eşinin ve üvey oğlunun kendisine saldırdığını ve ondan sonra olayı hatırlamadığını savundu. Mahkemece tutuklanan Halimi, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karısını ve üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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