Karkamış'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Karkamış'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Karkamış\'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kavşakta çarpışan araçlarda yaşlı çift hayatını kaybetti.

04.11.2024 11:01
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu araçlardan birinde bulunan yaşlı karı-koca hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Karkamış ilçesi kırsal Subağı Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ARY 957 plakalı otomobil ile Yusuf Ateş (78) idaresindeki 27 NF 888 plakalı otomobil kavşakta çarpıştıktan sonra savruldu. Feci kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaşlı karı-koca hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Ateş (78) ile Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Zeliha Ateş (76) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralanın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karkamış'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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