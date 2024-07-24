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Karpuzcu tezgahı değil, kaçak silah tezgahı

Karpuz tezgahının altında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ADANA - Adana'da Seyhan polisi seyyar karpuzcuya yaptığı baskında karpuz tezgahının altında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte silah ticareti yapan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde Emrah T. ile Muhammed T.'nin karpuz tezgahı süsü vererek silah ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, karpuz tezgahına yaptığı baskında iki şüpheliyi de kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Yapılan aramada ise karpuz tezgahın altında bir poşetin içerisinde satışa hazır halde 5 ruhsatsız tabanca, 6 uzun tabanca şarjörü, 5 kısa tabanca şarjörü ve 31 mermi ele geçirdi.

Yakalanan şüphelilerin sorgusu devam ederken Emrah T.'nin 'ruhsatsız silah yakalatma', 'kasten yaralama' gibi suçlardan 7 kaydı, Muhammet T.'nin ise 'Kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.