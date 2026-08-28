Bir evin bahçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan ve rüzgarla geniş alana yayılan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kapruzlu ilçesi Abak Mahallesi Dip Abak mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin bahçe bölümünde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, alevlere müdahale etti. Bahçe içerisinde evin dibine kadar gelen alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.